70 presos não retornam após saída temporária

Um total de 70 presos da região beneficiados pela saída temporária do Dia dos Pais não voltou até o fim do prazo concedido. Eles são considerados foragidos e perderam o benefício do regime semiaberto. Os dados foram divulgados pela SAP (Secretaria de Administração Penitenciária). Foto: Arquivo/O Liberal

Nos presídios da região tiveram direito ao benefício da saída temporária 1.718 detentos. A taxa de retorno dentro do prazo foi de 96%. A maior parte dos presos que não retornou era do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Hortolândia.

Dos 1.349 que saíram, 62 não voltaram até o dia 16 de agosto. Houve ainda cinco presos da Penitenciária III de Hortolândia que não retornaram dentro do prazo. A Penitenciária II de Hortolândia e o Centro de Ressocialização de Sumaré registraram, cada uma, dois detentos fora das celas.