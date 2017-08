7 em cada 10 trabalhadores usaram recursos do FGTS no comércio

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Depois de sacar o dinheiro disponível nas contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), 7 em cada 10 trabalhadores da RPT (Região do Polo Têxtil) decidiram aplicar os recursos no comércio, seja pagando dívidas que estavam em aberto com os lojistas ou comprando novos produtos. A estatística foi revelada pela Acic (Associação Comercial e Industrial de Campinas), que a pedido do LIBERAL calculou o valor retirado pelos beneficiários da região desde março. O montante atingiu R$ 569,2 milhões. Deste bolo, R$ 409,8 milhões foram parar nos caixas locais.

Ao todo foram quase 335 mil trabalhadores da região beneficiados pelos saques das contas inativas, segundo calculou o economista da associação, Laerte Martins. Ele levou em consideração os números nacionais divulgados esta semana pelo Ministério do Trabalho e Emprego para chegar aos dados da região proporcionalmente. “Para o comércio é uma boa notícia, principalmente porque além da entrada do dinheiro, também com a quitação das dívidas foi liberado o crédito de muitas pessoas para compras futuras”, ponderou o economista.

O ajudante de obras Francisco Limeira da Silva Filho, de 43 anos, é um exemplo disso. Depois de sacar em maio o FGTS inativo ele dividiu as finanças em duas partes: pagar o aluguel e comprar uma máquina de lavar roupas. “Foi um pedido da minha esposa. Ela me ajuda muito então achei por bem comprar a máquina para ela, mas só nisso foi R$ 800”, lembrou. Desempregado, ele diz que se esforça fazendo bicos para pagar o aluguel. “A gente tem que sempre ir pagando apertado. Eu até pensei em dar entrada em um terreno com esse dinheiro, mas não consegui. Está tudo muito caro”, lamentou.