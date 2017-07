O que você precisa saber para começar o dia bem informado

FGTS

Cerca de 2 mil agências da Caixa em todo o País abrirão neste sábado (8), das 9h às 15h, para atendimento exclusivo de trabalhadores com contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Com o início do pagamento das contas inativas de quem nasceu em dezembro, neste sábado, o programa entra em sua fase final, que termina no dia 31 deste mês. Mais de 2,5 milhões de trabalhadores têm direito ao saque. O valor total disponível ultrapassa R$ 3,5 bilhões e equivale a aproximadamente 8% do total disponível.

Uber

Os vereadores de Americana aprovaram nesta quinta-feira, em primeira discussão, o projeto de lei que regulamenta, em Americana, o serviço de transporte de passageiros por meio de plataformas tecnológicas. Os motoristas do Uber estão livres para trabalhar e não irão mais correr o risco de ter o carro apreendido. O plenário votou de acordo com a negociação entre os parlamentares, ao longo da semana. O projeto foi aprovado por 15 votos a 3.

Romaria

Aproximadamente 50 integrantes da equipe de enduro Cachorro do Mato, de Americana, partem na madrugada deste sábado em direção a Aparecida, na terceira edição da romaria denominada “De Basílica a Basílica”. Na noite desta quinta-feira, o grupo recebeu as bênçãos do padre Leandro Ricardo, reitor da Basílica de Santo Antônio de Pádua, para depois percorrer os mais de 400 quilômetros em estradas rurais e trilhas até o Vale do Paraíba. A meta do grupo é realizar o percurso em dois dias, parando apenas para dormir no sul de Minas Gerais.