O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Uber

O projeto de lei que regulamenta, em Americana, o serviço de transporte de passageiros por meio de plataformas tecnológicas volta a ser analisado pela câmara, na sessão ordinária desta quinta-feira. Mas uma emenda, debatida pelos autores com outros vereadores ao longo da semana, fez mudanças importantes na proposta que, finalmente, deve ser votada. O motorista do Uber precisa comprovar que mora em Americana há pelo menos cinco anos, e que seu carro está licenciado no município. Além disso, tanto o motorista quanto o aplicativo vão recolher tributos proporcionais ao faturamento de cada viagem.

Aterro

O Partido dos Trabalhadores moveu uma ação com pedido de liminar para que a Justiça determine a interrupção das obras do aterro sanitário na região do Pós-Represa do Salto Grande, em Americana. O documento afirma que as licenças obtidas pela empresa Engep não estão de acordo com a política urbana do município. A Cetesb (Companha Ambiental do Estado de São Paulo), por sua vez, informa que o licenciamento está regular.

Social

Nesta quinta-feira (6), a Prefeitura de Hortolândia realiza a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento será às 9h, na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Profa. Marleciene Priscila Presta Bonfim, localizada na rua Maria de Lourdes Cangleriani Cancian, 92, no bairro Remanso Campineiro. A Conferência é aberta à população.