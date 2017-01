O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Gasolina

Menos de um mês após o reajuste no preço do combustível, os consumidores da RPT (Região do Polo Têxtil) já sentiram um novo aumento nos valores nesta quinta-feira. Em um posto da Avenida Paulista, em Americana, o litro da gasolina já custava R$ 3,79, enquanto o etanol podia ser encontrado por R$ 2,99 em um posto na Avenida Iacanga. Até esta sexta e a próxima semana, o reajuste deve chegar à maioria dos estabelecimentos da região.

Greve

Os servidores municipais de Americana aprovaram a continuidade da greve nesta quinta-feira, em assembleia realizada no Paço durante a tarde. O movimento será mantido até a quitação do salário de dezembro, que vence nesta sexta-feira (6) e tem previsão de ser solucionado até – no máximo – o dia 23 de janeiro. O presidente do sindicato da categoria, Antonio Bassan Forti, ainda rebateu críticas aos servidores feitas em nota divulgada pela Prefeitura na quarta-feira.

Energia

Após 10 dias de negociação e a troca do governo municipal, a energia dos prédios públicos de Sumaré foi reestabelecida nesta quinta-feira. Ao todo, 13 prédios haviam ficado no escuro no dia 27 de dezembro, incluindo o Terminal Rodoviário, que teve a energia religada no mesmo dia por questões de segurança dos usuários. Em reunião realizada nesta terça, a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) decidiu normalizar a situação dos outros 12 prédios.

Segurança

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, detalha hoje o plano nacional de segurança. Ontem, Moraes e o presidente Michel Temer (PMDB) afirmaram que as medidas focarão na redução de homicídios, combate ao tráfico de drogas e armas e modernização dos presídios.

Copinha

O União Barbarense não resistiu à superioridade do São Paulo, um dos favoritos ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e foi goleado por 6 a 2 na tarde desta quinta-feira na Arena Capivari. Com o resultado, o Leão da 13 deu adeus às chances de classificação. O Rio Branco também perdeu na Copinha, mas ainda segue vivo na competição. Ontem, o Tigre vacilou para o Independente por 2 a 1 e saiu de campo reclamando da arbitragem.

Luau

Para “refrescar” o público com uma onda de boas atrações culturais, o Sesc Piracicaba promove a partir de hoje a programação musical “Luau de Verão”, com os artistas da cidade. As atrações ocorrem sempre às sextas-feiras, com entrada gratuita, até o dia 24 de fevereiro. Os artistas selecionados apresentam sonoridades de estilos variados, promovendo a diversidade na entidade.