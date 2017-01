O que você precisa saber para começar o dia bem informado

IPTU

A cota única do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de Americana pode ser paga com desconto de 8% até o dia 20 de janeiro. A primeira parcela, de um total de 12, também vence no dia 20.

Curso de férias

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco”, em Americana, realiza entre os dias 17 e 20 de janeiro o curso de férias chamado “Feras de Férias no Zoo”, com atividades entres 8h30 e 12h e com inscrições que começam já nesta quarta-feira (4), no próprio parque. Ao todo, serão 40 vagas disponíveis para crianças com idade entre 8 e 12 anos.

Tigre voltou

Em sua volta à Copa São Paulo de Futebol Júnior após sete anos, o Rio Branco fez bonito e venceu o Fortaleza por 1 a 0 na noite desta terça-feira (3), no estádio Comendador Agostinho Prada, em Limeira. Juninho marcou o único gol da partida. Como o outro jogo do grupo 10, entre Independente e Botafogo-SP, terminou empatado sem gols, o Tigre fechou a primeira rodada na liderança da chave.

Quase

O União Barbarense por pouco não arrancou um empate do atual vice-campeão paulista Sub-20 na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas levou um gol nos acréscimos e perdeu para o Capivariano por 2 a 1 na noite desta terça-feira (3), na Arena Capivari.

Férias

O “Festival Infantil 2017” do Teatro Iguatemi Campinas ocorre entre os dias 7 e 29 deste mês. A programação será composta por dez espetáculos de destaque no circuito infantojuvenil nacional. As montagens terão sessões únicas ou apenas em dois dias, por isso, o público deve se programar para “não perder a viagem”. As sessões ocorrem sempre às 15h. Os ingressos já estão à venda no site www.ingressorapido.com.br, ou na bilheteria do teatro, no terceiro piso do Shopping Iguatemi, de terça a sábado, das 13h às 21h, e aos domingos, das 12h às 20h.