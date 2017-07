O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Ajuda para o Mundial A lutadora Cristmi Páfaro, de Americana, conquistou uma vaga no Campeonato Mundial de KickBoxing, após ser campeã em duas modalidades e vice em mais uma durante a disputa do Campeonato Brasileiro, realizado em São Paulo. Agora, ela busca ajuda para conseguir R$ 6 mil para bancar a viagem. Contatos podem ser feitos diretamente com a lutadora através do telefone (19) 99187-4203.

Zoo Americana O Parque Ecológico Municipal Engenheiro Cid Almeida Franco abriu nesta terça-feira (4) as inscrições para curso gratuito “Feras de Férias no Zoo”, destinado às crianças de 8 a 12 anos. A atividade será promovida de 11 a 14 de julho, das 13 às 16 horas, e as inscrições podem ser feitas no Parque Ecológico das 8 às 16 horas, mediante apresentação de um documento de identidade. São oferecidas 40 vagas e outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3461-7503.

SP-304

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) publicou nesta terça-feira (4) no Diário Oficial do Estado o edital de licitação para as obras de recuperação de dois trechos da Rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304. O serviço foi orçado em R$ 57,3 milhões e faz parte de um pacote de revitalização de 23 rodovias paulistas num total de R$ 361,7 milhões.

Ajuda

Apostando todas as fichas em uma solução externa para a crise na saúde municipal, o secretário da pasta de Americana, Nilton Lobo, vai nesta quarta-feira (5) até São Paulo esperando receber do governo estadual um aporte de pelo menos R$ 2 milhões por mês para custear a rede de saúde. Esta é a meta mínima de uma extensa lista de reivindicações feitas pessoalmente ao governador Geraldo Alckmin (PSDB), no dia 24.

Obras

A artista mineira Sarah Ferreira Gomes dos Santos apresenta o projeto “A Beleza das Fobias” na Biblioteca Municipal Professora Jandyra Basseto Pântano, de Americana. As obras podem ser conferidas no local de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, até o próximo 28. A entrada é gratuita.

Defesa

Com a indicação do deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) para a relatoria da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a defesa do presidente será entregue hoje, às 15h, pelo advogado de Temer, Antônio Mariz. A informação foi dada pelo vice-líder do governo, deputado Carlos Marun (PMDB-MT), ao informar que o presidente só aguardava a indicação do relator para apresentar a defesa.