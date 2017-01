O que você precisa saber para começar o dia bem informado

EMTU

A partir do próximo domingo, as tarifas de todas as linhas de ônibus intermunicipais que circulam entre as cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) sofrerão reajuste, conforme informações da Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos divulgadas nesta quarta-feira. Os novos valores para cada linha ainda não foram divulgados.

Câmara de Santa Bárbara

O primeiro projeto de lei protocolado na Câmara de Santa Bárbara d’Oeste em 2017 é de autoria do prefeito Denis Andia (PV) e visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio com a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara d’Oeste, possibilitando a prestação de assistência à saúde norteada pelos princípios do SUS (Sistema Único de Saúde).

Manaus

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia, desembarca hoje em Manaus para discutir a crise penitenciária no país com os presidentes de diversos Tribunais de Justiça estaduais. Por questão de segurança, a ministra não visitará os presídios onde ocorreram as rebeliões. O presidente Michel Temer (PMDB) convocou para hoje uma reunião para definir o Plano Nacional de Segurança.

Copinha

Pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o União Barbarense desafia hoje, às 16h, o São Paulo, principal favorito ao título da competição e vencedor de cinco títulos na categoria Sub-20 em 2016: Libertadores, Copa Ouro, Copa do Brasil, Paulista e Copa RS. Já o Rio Branco pode garantir a sua classificação antecipada na competição nesta quinta-feira. Para isso, basta uma vitória sobre o Independente, às 19 horas.

Cultura

O MIS (Museu da Imagem e do Som) Campinas apresenta a partir desta quinta-feira a quinta edição do ciclo “Os Melhores do Ano no MIS Campinas”. Na mostra de cinema, são reunidos os principais títulos de 2016, que serão exibidos gratuitamente. A programação tem curadoria de Ricardo Pereira e Gustavo Sousa, e conta com 20 títulos. As sessões ocorrem sempre às quintas e sextas, às 20h; aos sábados, às 17h e 20h; e aos domingos, às 18h, até o próximo dia 29.