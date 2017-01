O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Lava Jato

O empresário Eike Batista, considerado foragido pela Justiça, embarcou em Nova York durante a madrugada rumo ao Rio de Janeiro para se entregar à Polícia Federal. Na semana passada ele foi alvo da Operação Lava Jato. O desembarque está previsto para 10h30. Em entrevista, ele disse que é ‘hora de ajudar a passar as coisas a limpo’.

Mudança

A partir desta segunda-feira (30), as Administrações Regionais dos bairros Cidade Jardim e Praia Azul, de Americana, atendem em novos endereços. Agora, a Regional Cidade Jardim está localizada na Rua Perdizes, nº 218, no Jardim dos Lírios. Já o novo endereço da Regional Praia Azul é Rua Octávia Augusta do Nascimento de Toledo, nº 30. Nas duas Regionais também são realizados os atendimentos do DAE (Departamento de Água e Esgoto). De acordo com a Prefeitura, as mudanças têm o objetivo de traz economia aos cofres públicos, uma vez que as unidades deixarão de pagar aluguéis.

PAT

Outro órgão que muda de endereço nesta segunda-feira (30) é o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana. O posto, que ficava na Rua Dom Pedro, está instalado no prédio do Cuca Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), que pertence à administração municipal. O CUCA fica na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, em frente ao Mercado Municipal.

Sisu

Os resultado do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) serão divulgados nesta segunda-feira (30), de acordo com o Ministério da Educação. As inscrições terminaram ontem e os resultados poderão ser conferidos no endereço no http://sisu.mec.gov.br/.

Concurso

A francesa Iris Mittaenare foi eleita a Miss Universo 2016 em concurso realizado em Manila, nas Filipinas na madrugada desta segunda-feira (30). A haitiana Raquel Pélissier foi a segunda colocada, seguida pela colombiana Andrea Tovar. A brasileira Raissa Santana ficou entre as 13 melhores.