O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Frio

Uma massa de ar polar chegou neste final de semana à região, derrubando as temperaturas. Os termômetros podem chegar a marcar 5°C entre segunda e terça-feira, e as máximas não devem ultrapassar os 18°C. O tempo frio e a ausência de chuvas têm derrubado a umidade relativa do ar na região. O indicado é que o índice fique acima dos 30%, mas em Americana a umidade entrou em estado de atenção esta semana, ficando abaixo desse valor.

Sífilis

Promovida por meio do Programa DST/AIDS e Hepatites Virais de Santa Bárbara, a Secretaria de Saúde do município promove nesta semana uma campanha para conscientização da sífilis. A campanha será realizada de 3 a 8 de julho em algumas (Unidades Básicas de Saúde e no Ambulatório Médico de Doenças Infecto Contagiosas, conforme o cronograma que pode ser conferido aqui. O público-alvo será a população em geral.

Biblioteca

A Prefeitura de Santa Bárbara promove durante o mês de julho o projeto “Férias nas Bibliotecas”, que visa justamente promover atividades que sejam divertidas e também tragam o conhecimento aos jovens. A programação do projeto começa nesta segunda-feira, e segue até o dia 28 de julho. Confira aqui a programação.