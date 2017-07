2º Congresso de Palhaços Humanitários abre inscrições

Buscando oferecer atualização sobre o tema e aprimoramento para os voluntários, a ONG Hospitalhaços realiza, nos dias 7, 8 e 9 de setembro de 2017, o 2º Congresso de Palhaços Humanitários, no Centro de Eventos Inácio Loyola – Instituto Padre Haroldo, em Campinas.

As 100 vagas disponíveis serão destinadas a voluntários que já atuam como palhaços humanitários e, destas, somente algumas serão destinadas para pessoas que queiram conhecer este trabalho ou mesmo ficar por dentro do universo do palhaço humanizador.

O público esperado para este evento virá de todas as partes do Brasil e de alguns grupos da Argentina e do México, que já demonstraram interesse desde o último congresso, realizado em 2015.