O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Trabalhadores da VCA

A VPT (Viação Princesa Tecelã) deverá contratar funcionários da VCA (Viação Cidade de Americana). A medida será adotada após a concessionária após assumir as 22 linhas operadas pela VCA, que foi afastada das operações através de decreto da prefeitura de Americana nesta segunda-feira. A VPT não confirmou à reportagem do Grupo Liberal que deve absorver os funcionários, mas a Unidade de Transportes e Sistema Viário da prefeitura informou que a empresa deve efetuar a contratação, após uma solicitação do Sindicato dos Condutores e do próprio prefeito Omar Najar (PMDB). Ainda não há a informação de quantos dos cerca de 180 funcionários serão contratados.

Combustível

A Advocacia Geral da União informou ter recorrido ontem contra a decisão de um juiz de Brasília que mandou suspender o decreto que elevou a alíquota de PIS/Cofins que incide sobre a gasolina, o diesel e o etanol. Ontem o juiz substituto Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília, determinou a suspensão da medida do governo.

Água

Nesta quarta-feira (26), uma obra do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana deve causar a interrupção no abastecimento em oito bairros, além de uma alteração no trânsito. Trata-se da interligação de complementação da rede de abastecimento de água do empreendimento Parque Residencial Áustria, da MRV. Os serviços terão início às 7h, com previsão de término às 16h.