O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Presos

O Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia recebeu cerca de 200 presos de Bauru, depois da rebelião e da fuga no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) da cidade do noroeste paulista, na terça-feira. O número foi informado pelo Sindicato dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária ontem. A SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciaria) confirmou a remoção de presos em unidades do Estado, mas não informou para onde nem quantos.

UPA São José

Cerca de 30 pessoas se reuniram na tarde desta quarta-feira em frente à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, em Americana, para protestar contra o fechamento da unidade. O protesto teve início às 14h e os manifestantes chegaram a bloquear a passagem pela Avenida Cillos por alguns minutos, mas sem comprometer o trânsito.

Pró-Saúde

Servidores da Pró Saúde, responsável pela UPA (Unidade Pronto-Atendimento) Macarenko e PA (Pronto-Atendimento) Matão, em Sumaré, retomaram os atendimentos depois que a prefeitura pagou os salários referentes a dezembro, que venceram no dia 6 de janeiro. Ontem eles entraram em greve por falta de pagamento e fizeram uma manifestação que reuniu cerca de 100 pessoas dos setores de enfermagem, administração, recepção e limpeza.

Febre Amarela

O secretário de Saúde de Paulínia, George Burlandy, defendeu na tarde desta quarta-feira (25) que moradores da região tenham cautela na busca pela vacina contra a febre amarela. O município dois casos suspeitos da doença de pacientes que visitaram regiões de contágio, em Minas Gerais, e foram atendidas em Campinas. Uma delas estava internada no Hospital de Clínicas da Unicamp e morreu na terça-feira.

Basquete

O Corinthians/Pague Menos/Americana faz o segundo duelo da rodada dupla contra Santo André nesta quinta-feira (25), às 20 horas, no Ginásio Pedro Dell’Antônia, no ABC Paulista, em seu oitavo compromisso na LBF (Liga de Basquete Feminino). A exemplo do primeiro confronto, quando venceram apertado por 61 a 58, as americanenses esperam um novo jogo equilibrado.

Arte

O artista plástico Leonardo Smania e a educadora Beatriz Torres estreiam na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste a exposição “Vozes de Um Futuro Esquecido”, que aborda a realidade da educação no Brasil. O projeto foi lançado no ano passado e pode ser conferido até o dia 24 de fevereiro, com entrada gratuita. A visitação está aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.