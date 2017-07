O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Sem ônibus Os usuários do transporte público de Americana foram pegos de surpresa na manhã de hoje com a proibição da VCA (Viação Cidade de Americana) de operar nas 22 linhas de seu contrato de concessão. Não havia avisos nos pontos de ônibus e nem no Terminal Metropolitano, deixando a população confusa. A VPT (Viação Princesa Tecelã) assumiu as linhas. Além dos tradicionais ônibus verdes e amarelos, veículos brancos e verdes também estão circulando.

Pedofilia

A Polícia Federal cumpre hoje a segunda fase da “Operação Glasnost”, que investiga exploração sexual de crianças e o compartilhamento de pornografia infantil na internet. A ação cumpre mandados em 51 cidades de 14 estados brasileiros. Foram expedidos três mandados de prisão preventiva, 72 de busca e apreensão e dois de condução coercitiva, que é quando a pessoa é leva para prestar depoimento.

Educação

As inscrições para a edição do segundo semestre do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) começam hoje, com o oferecimento de 75 mil contratos de financiamento de cursos de ensino superior em faculdades particulares. As inscrições podem ser feitas no site do Fies até sexta-feira: http://fiesselecao.mec.gov.br/.