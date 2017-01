O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Audiência

Nesta quarta-feira, a Secretaria de Saúde de Nova Odessa realiza sua audiência pública, a partir das 9 horas, no Plenário da Câmara Municipal, para apresentar os dados referentes aos meses setembro, outubro, novembro e dezembro. A população poderá acompanhar a transmissão também pelo site, no ícone “Câmara on-line”, ao lado direito da página www.camaranovaodessa.sp.gov.br.

Educação

Cerca de 2.300 professores e educadores participarão da ‘Jornada Pedagógica’, que começa nesta quarta-feira (25), em Hortolândia, e será finalizada na sexta. O evento, que marca a abertura do ano letivo, é promovido pela Secretaria de Educação. Com tema “Educar para Humanização e Cidadania”, a abertura das atividades está prevista para às 19h, no Centro de Formação dos Profissionais em Educação “Paulo Freire II”, no Remanso Campineiro.

Oportunidade

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Sumaré recebe até o dia 31 deste mês currículos para interessados em uma das 183 vagas de empregos que serão oferecidas por uma rede de supermercados com 14 lojas no Interior. No município, a empresa vai colocar em funcionamento um Centro de Distribuição. Os currículos também podem ser encaminhados para o e-mail selecao@covabra.com.br.

Mamografia

As mulheres que quiserem agendar mamografia em Hortolândia podem procurar UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UFSs (Unidades de Saúde da Família) a partir desta quarta-feira. Os procedimentos serão realizados na Carreta de Mamografia. A expectativa é que sejam realizados 1,3 mil exames. Os atendimentos serão feitos entre 14 de fevereiro e 18 de março. Podem agendar um horário mulheres a partir dos 35 anos de idade.

Velocidade das Marginais

No aniversário de 463 anos da cidade de São Paulo, as velocidades máximas aumentaram nas marginais Pinheiros e Tietê a partir da 0h de hoje, após liminar que impedia a medida ser derrubada. O aumento foi uma promessa de campanha do prefeito João Doria (PSDB).

Beneficente

O Teatro Iguatemi apresenta hoje o musical “Deu a Louca no Convento”, com o total da renda revertida para o Centro Infantil Boldrini, de Campinas -que comemora os 35 anos da instituição. O espetáculo terá duas apresentações, às 18h e às 21h, e os ingressos podem ser adquiridos na Bilheteria do Teatro ou pelo site Ingresso Rápido.