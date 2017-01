O que você precisa saber para começar o dia bem informado

200 projetos

Os vereadores de Americana tem até hoje para protocolarem qualquer projeto que se pretenda discutir na sessão de quinta-feira e não precise passar pelas comissões antes de ir a plenário. Até agora, o número de proposituras apresentadas pelos atuais mandatários se aproxima de 200. Apesar das dezenas de propostas, a matéria mais séria a ser debatida na Casa veio do Poder Executivo. No ano passado o prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), propôs a transformação das horas extras dos servidores municipais em um banco de horas que, em vez de pagar em dinheiro o período de trabalho excedente permitiria trocá-los por folgas.

Etecs

A lista da 2ª chamada do vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) do Centro Paula Souza serão divulgadas nesta terça-feira. Os alunos convocados devem fazer a matrícula na unidade de ensino em que vão estudar entre hoje e quinta-feira, munidos de documentação.

Sisu

O MEC abriu na madrugada de hoje as inscrições do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e vão até sexta-feira (27). As inscrições devem ser feitas no site http://sisu.mec.gov.br/. Os estudantes podem selecionar até duas opções de cursos e o sistema seleciona os aprovados de acordo com a nota do Enem. São 328.397 vagas de graduação em 131 universidades federais do país.

Oscar

A Academia divulga às 11h os concorrentes à 89ª edição do Oscar. Em 2017, a premiação ocorrerá em 26 de fevereiro.