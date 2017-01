O que você precisa saber para começar o dia bem informado

PAT fechado

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana permanecerá fechado nesta semana, de 23 a 27 de janeiro, para que os funcionários promovam a mudança do órgão para outro prédio. A partir de 30 de janeiro (próxima segunda-feira), o posto retoma o atendimento em novo local, na Rua Anhanguera, nº 16, Centro, no prédio do CUCA, em frente ao Mercado Municipal.

Matrícula

Os candidatos aprovados no vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) do Centro Paula Souza devem comparecer à unidade de ensino em que vão estudar até esta segunda-feira para fazer a matrícula, munidos da documentação indicada no edital. A segunda chamada para as vagas não preenchidas será divulgada na terça-feira.

Abastecimento

A CPFL realiza hoje, a partir das 10h30, uma manutenção elétrica na região do Parque Novo Mundo, que ocasionará interrupção do abastecimento do Reservatório Elevado do Centro de Reservação do Parque Novo Mundo. Devido a essa paralisação, os bairros Parque Universitário, Terramérica, São José e parte do Parque Novo Mundo serão afetados e ficarão sem abastecimento. Segundo a CPFL, a manutenção poderá se estender até às 17h. Após a conclusão dos serviços executados pela CPFL, o abastecimento será retomado imediatamente.

Saúde

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa anunciou uma reformulação nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) com o objetivo de ampliar e otimizar o atendimento. As mudanças começam a ser implantadas a partir desta segunda-feira.