Crise financeira

O prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), informou que irá renovar o decreto de calamidade financeira do município por tempo indeterminado. A situação foi anunciada e entrou em vigor em 11 de outubro em função da crise, com duração inicial era de 120 dias. O decreto vence em fevereiro, quando o Executivo renovará e desta vez sem estipular prazo final.

Para 2017

O pagamento do 13° salário dos servidores públicos de Sumaré ficou para o ano que vem. Em nota divulgada pela assessoria de imprensa do município, a prefeitura explicou que o recurso destinado à quitação da folha de pagamento será proveniente da concessão do serviço de saneamento básico à empresa Odebrecht Ambiental, suspenso por alguns meses por conta de um novo acordo firmado entre as partes.

Sortudos

Duas apostas de Campinas acertaram os seis números do concurso 1.888 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (22). O prêmio total é de cerca de R$ 40 milhões. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cada aposta vencedora leva R$ 20.091.578,77 cada. Veja as dezenas sorteadas: 01 – 10 – 17 – 18 – 45 – 48. Ainda haverá um sorteio também neste sábado.

Rock

A banda Drakula faz show nesta sexta-feira em Americana, a partir das 22h. O show ocorre na Heaven por meio do projeto “Independentes Rock Club”, que visa dar espaço a artistas independentes da cidade e região. Os ingressos custam a partir de R$ 10. A Heaven fica na Rua 12 de Novembro, 613, Centro. Informações pelo telefone 99758-1689.