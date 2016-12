Anúncio

O prefeito de Americana, Omar Najar (PMDB), e o diretor do DAE, Leandro Zanini, concedem entrevista coletiva hoje de manhã durante a entrega das novas instalações do CCO (Centro de Controle de Operação). Na ocasião será apresentado ainda um aplicativo criado pelo setor de informática do DAE que poderá ser utilizado em smartphones e tablets – a prefeitura ainda não divulgou detalhes do que seria esse app.

Vítima fatal

A família do balconista Leandro Malaquias Noronha, que morreu no domingo, depois que a moto que ele pilotava foi atingida por uma van que não respeitou o sinal vermelho e cujo motorista fugiu sem prestar socorro, está fazendo uma investigação “própria” para tentar descobrir o responsável pelo acidente. Foram levantadas imagens do veículo envolvido na colisão em três estabelecimentos comerciais. Os familiares alegam que a Polícia Civil não está dando andamento na investigação e temem que o motorista repare os danos provocados pela colisão na van ou, ainda, se desfaça dela para não ser identificado.

Chambinho

O ex-vereador de Americana Alexandre Romano confessou ter recebido R$ 1 milhão em propina para facilitar um empréstimo de R$ 260 milhões de um banco no Nordeste à construtora Engevix, acusada de participar do cartel que atuou no esquema de corrupção na Petrobras investigado pela Operação Lava Jato. De acordo com investigação da PGR (Procuradoria-Geral da República), o dinheiro foi pago em forma de uma “comissão disfarçada” e parte do valor teve como beneficiário o deputado federal José Guimarães (PT-CE), também articulador do empréstimo.

Acumulou

A Mega-Sena pode pagar hoje R$ 40 milhões para quem acertar as seis dezenas. Na terça-feira, ninguém levou o prêmio principal. Os números sorteados foram 11, 23, 34, 41, 46 e 56. O sorteio do concurso de hoje da Mega-Sena será realizado às 20h (horário de Brasília). A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Recesso no futebol

O elenco do Rio Branco tem nesta quinta-feira (22) seu último compromisso do ano na preparação para o Campeonato Paulista da Série A3. Às 10 horas, a equipe enfrenta o Velo Clube em jogo-treino no estádio Benito Agnello Castelano, em Rio Claro. Depois, o grupo será liberado para as festas de fim de ano e só se reapresenta dia 3 de janeiro.

Estreia

O ator Paulo Gustavo reassume o papel da protagonista Dona Hermínia em “Minha Mãe É Uma Peça 2”, que estreia hoje nos cinemas. Desta vez, o filme tem direção de César Rodrigues, o mesmo da série “Vai Que Cola”, do canal pago “Multishow”, em que Gustavo integra o elenco.