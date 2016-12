Sorteio

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Americana realiza hoje o sorteio dos 896 apartamentos em construção na Praia Azul, a partir das 8h30, na Câmara de Vereadores, com transmissão pela Internet. Os fiscais inscritos para monitorar o processo e os integrantes do Conselho de Habitação preencheram ontem as cédulas com os nomes dos inscritos que concorrerão a uma das unidades habitacionais, que fazem parte dos conjuntos Vida Nova I e Vida Nova II, viabilizados através do Programa Minha Casa Minha Vida.

Greve

Os servidores municipais de Americana rejeitaram, em assembleia nesta terça-feira, a proposta de um cronograma apresentado pelo prefeito, Omar Najar (PMDB), para quitar as pendências de salário, 13º e retroativo relativo aos salários. Com a decisão, os trabalhadores do poder Executivo seguem em greve ao menos até 5 de janeiro, quando está marcada mais uma assembleia.

Nova estação

O Verão tem início oficialmente nesta quarta-feira e a previsão de especialistas é que a estação não tenha características atípicas. A temporada deve ser de dias quentes, com alta incidência dos raios solares, mas acompanhados de chuvas periódicas e “típicas”. Na região, os efeitos do fenômeno La Niña, que ocorre neste período e consiste no esfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical, serão pouco sentidos.

Dívidas

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, analisa o impacto da aprovação na Câmara dos Deputados do projeto da renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. A votação, por 296 votos a 12, foi considerada uma derrota à equipe econômica de Temer porque reduziu parte das contrapartidas exigidas pelo governo.