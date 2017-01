O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Saúde

A Secretaria da Saúde de Americana anunciou nesta quinta-feira mais dois fechamentos na estrutura municipal. Depois de interromper os atendimentos da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José no início da semana, agora a prefeitura fechou duas farmácias – a da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Ipiranga e a do Caps (Centro de Atendimento Psicossocial) Adulto – alegando baixa demanda da população e pouca equipe para atendimento.

Morte de ministro

Serão retomados nesta manhã as busca pelos corpos das vítimas da queda do avião que matou o ministro Teori Zavascki. A aeronave caiu no mar em Paraty (RJ) e as causas do acidente são investigadas pela Polícia Federal e o Ministério Público. Além de Teori, estavam no avião um dono de hotel, o piloto e outras duas pessoas que não foram identificadas e que também morreram na queda. O corpo do ministro do STF será enterrado em Porto Alegre, mas ainda não há data para o funeral.

Trump

Ao meio-dia de Washington (15h em Brasília), Donald Trump fará o tradicional juramento de posse perante o presidente da Suprema Corte americana, em frente ao Congresso americano, e vai se tornar o 45º presidente dos Estados Unidos.

Educação

A Câmara de Sumaré vota hoje, em sessão extraordinária, um projeto de lei que autoriza a ampliação do número de vagas do Proeb, programa que ajuda a prefeitura a custear crianças em creches particulares. A proposta foi enviada pelo governo municipal no fim da tarde desta quinta-feira, em regime de extrema urgência. A sessão está marcada para as 10h.

Ônibus

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) emitiu um novo comunicado informando que está mantida a liminar suspendendo o reajuste tarifário no transporte público intermunicipal. A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) havia entrado com um recurso para reverter esta decisão no dia 12. A avaliação do magistrado é que o efeito suspensivo da tarifa não deve impactar o governo estadual em curto prazo, mas o aumento afetaria imediatamente os usuários do transporte.