20% das consultas não são realizadas na RPT

A cada cinco consultas agendadas com especialistas da rede pública de saúde nas cinco cidades que compõem a RPT (Região do Polo Têxtil) – Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara e Sumaré -, uma deixa de ser realizada por que o paciente simplesmente não comparece à unidade. O levantamento feito pelas secretarias a pedido do LIBERAL é referente aos agendamentos realizados ao longo de todo o ano passado nos centros de especialidades e na rede de atenção básica. Um dos principais reflexos dessas ausências são as filas de espera, que continuam grande. Com os números em mãos – uma taxa média de 19% de ausência –, os municípios buscam agora maneiras de solucionar o problema.

De acordo com os números fornecidos pelas prefeituras da RPT, foram agendadas 1,3 milhão de consultas com especialistas e também na atenção básica da rede pública ao longo de 2016, e 248 mil delas não ocorreram porque os pacientes faltaram. A cidade com a maior porcentagem de não comparecimento é Americana, onde cerca de 30% das consultas não se efetivam, de acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Saúde. Dos mais de 286,7 mil agendamentos, cerca de 85,9 mil registraram ausência por parte dos pacientes.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste / Divulgação

DEMANDA

O titular da pasta, Orestes Camargo Neves, afirmou que a demora, causada pela alta demanda, e indiretamente pela falta de aviso em caso de falta, também acaba gerando novas faltas. “A ausência do paciente afeta bastante porque temos demanda reprimida muito grande e, quando a pessoa falta, acaba prejudicando quem está na fila. Os motivos das faltas têm que ser vistos caso a caso. Às vezes, o paciente marca consulta porque está com dor nas costas, mas, de repente, a dor passa, chega o dia da consulta e ela acaba não indo. Só que não avisa”, explicou o secretário.

Em Sumaré, cujos dados da Atenção Básica não foram disponibilizados pela prefeitura, a ausência no Ambulatório de Especialidades chega a 26% e o novo secretário de Saúde, Carlos Eduardo Vicente, pretende designar funcionários para combater esse problema. “Uma das nossas pretensões de curto e médio prazo é fazer informatização em toda a rede, buscando recurso federal. Isso vai trazer melhorias para a rede pública de saúde e também para o usuário. Enquanto não temos a rede informatizada para fazer o contato por SMS (mensagem de celular), por exemplo, vamos designar algumas pessoas para lidar diretamente com isso, ligando para o paciente para ver se ele vai comparecer. E se for faltar, esses servidores já chamarão o próximo da fila”, explicou o secretário.

Vicente explicou, no entanto, que a ideia da mensagem no celular, que também pretende ser adotada em Nova Odessa, não é 100% eficaz. “SMS não é o mais fácil, porque tem pacientes idosos que não têm muita habilidade com a tecnologia. Então, o telefone ainda é mais eficaz. Mas não significa que será só essa alternativa”, disse.

00Secretaria fala em conscientizar usuários

A secretária de Saúde de Santa Bárbara, Lucimeire Cristina Coelho Rocha, aposta também na conscientização da população para combater a situação. “As faltas prejudicam a todos, principalmente aqueles que aguardam por algum agendamento, porque aumenta o tempo de espera para realização das consultas. Com esses dados em mãos, estamos planejando ações visando conscientizar as pessoas da responsabilidade sobre os seus agendamentos, evitando que o acesso de outros usuários ao serviço seja prejudicado”, disse.

As faltas sem justificativas ou aviso prévio prejudicam outros pacientes que aguardam por agendamento e poderiam ser atendidos, caso as ausências fossem comunicadas com antecedência. Segundo a coordenadora da Atenção Básica, Juliana Sturaro, o fato prejudica a população no acesso às consultas e, consequentemente, gera atraso em suas questões de saúde. “É de extrema importância que a população tenha consciência que a saúde pública é responsabilidade de todos, sendo que a conduta inapropriada de um usuário pode interferir diretamente no acesso do outro”, alertou.