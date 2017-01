O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Chuvas

As prefeituras de Hortolândia e Sumaré comunicaram nesta quarta-feira que entraram em estado de atenção devido às chuvas. O acumulado nos últimos três dias em Hortolândia chegou a 94 milímetros e em Sumaré, 98 mm. De acordo com o Cepagri, o centro meteorológico da Unicamp, nesta quinta-feira a região deve registrar chuvas leves e moderadas. “Esta mantida a perspectiva de redução da nebulosidade e da possibilidade de chuvas generalizadas e contínuas no final de semana”, informou a instituição.

Protesto

Após buzinaço realizado por taxistas em frente à Câmara de Americana, o vereador Marschelo Meche decidiu retirar o projeto de lei que liberava o aplicativo Uber na cidade. O tucano disse que pedirá uma audiência pública para debater o tema. O requerimento que pede a realização da audiência deverá ser votado pelos vereadores durante a primeira sessão do ano, na próxima quinta-feira.

Sumaré

A Justiça Eleitoral de Sumaré julgou improcedente a Aije (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) movida contra o então candidato, e agora prefeito de Sumaré, Luiz Alfredo Dalben (PPS), seu pai, Antonio Dirceu Dalben, e o vice-prefeito, Henrique Stein Sciascio, o Henrique do Paraíso. O processo foi movido pela coligação da ex-prefeita Cristina Carrara (PSDB) e os acusava de abuso de meios de comunicação por conta de matérias de um jornal semanal local. Ainda cabe recurso da acusação.

Santa Bárbara

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Edison Carlos Bortolucci Júnior, o Juca (PSDB), foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira como membro da equipe de trabalho do deputado estadual Chico Sardelli (PV). A contratação foi divulgada apenas 18 dias após o fim do mandato de Juca, que ficou na 20ª colocação nas eleições e não foi reeleito por conta do quociente eleitoral.

Seleção

O técnico Tite convoca hoje a seleção para o amistoso contra a Colômbia, marcado para o dia 25. O elenco será formado apenas por jogadores que atuam no Brasil. A partida terá a renda revertida para as famílias das vítimas da tragédia com a Chapecoense.