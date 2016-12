18 lugares para curtir as férias com as crianças na região

Que tal aproveitar as férias escolares das crianças e programar diversos passeios gratuitos pela RPT (Região do Polo Têxtil)? A região possui ao menos 18 opções gratuitas de parques, zoológico e espaços públicos que são perfeitos para os pequenos se divertirem, brincarem e, ainda, ter contato com a natureza.

Agora, para ocupar todo o tempo livre da garotada, ainda há opção de colônia de férias, atividades no parque ecológico e é possível até mesmo visitar uma exposição de dinossauros em São Paulo.

LEIA TAMBÉM: Vendas no Dia das Crianças se igualam a 2015

Confira as opções e faça seu roteiro de férias! Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Americana

Localizado na Avenida Brasil, o Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” de Americana é parada obrigatória para quem tem criança em casa. O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. Com uma área de 120 mil metros quadrados, o zoológico possui cerca de 400 animais, entre répteis, aves e mamíferos.

Bem pertinho do Parque Ecológico está o Jardim Botânico Municipal de Americana “Prefeito Carrol Meneghel”. A área verde possui 90 mil metros quadrados e fica na Rua Abrahim Abraham, no Residencial Nardini. O Botânico possui sete mil espécimes arbóreas nativas e exóticas e, ainda, abriga a nascente do Córrego do Parque, que se estende pela Avenida Brasil. O local possui playground e fica aberto ao público todos os dias, das 6h às 21h.

LEIA TAMBÉM: Processo trabalhista é prejudicado com a greve dos bancários

Ainda em Americana, outra opção para famílias que gostam de ter contato com a natureza é o Parque Aimaratá, localizado no Jardim da Balsa. O espaço funciona das 8h às 18h e fica aberto diariamente, exceto às quartas-feiras. Além do espaço verde, há atividades de aventura, como tirolesa e arvorismo, além de pesca esportiva e restaurante.

Nova Odessa

Com 64 mil metros quadrados de área verde, o Bosque Manoel Jorge possui cerca de 200 espécies de árvores nativas e exóticas. O local está situado na Rua Quinze de Novembro, nº 864, e funciona diariamente das 6h às 21h. Foto: Marcel Carloni / Divulgação

Santa Bárbara d´Oeste

O que não faltam são opções de parques para levar a garotada em Santa Bárbara d´Oeste. Uma das opções é o Parque dos Ipês, localizado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim Conceição. O horário de funcionamento é das 6h às 20h. O local possui lagoa e diversas espécies de aves e peixes.

Inaugurado em abril, o Parque dos Jacarandás também é uma ótima pedida para quem buscar diversão. O parque fica em uma área de 56 mil metros quadrados entre as Ruas José Jorge Patrício, do Estanho e do Césio. O espaço conta com lago artificial, pista de caminhada, equipamentos esportivos, academia ao ar livre, playground e teatro de arena. O parque funciona todos os dias das 6h às 22h.

Ainda em Santa Bárbara há seis parques infantis, sendo eles o Tom Leite, Panambi, João A. Boaretto, Mollon, V. Brasil e 31 de Março.

Sumaré

O município conta com dois espaços públicos para passear com os pequenos: o Orquidário Sumaré e o Recando dos Animais Henrique Pedroni. No Orquidário os visitantes podem conhecer as inúmeras espécies de orquídeas em exposição. Monitores estão sempre à disposição e o endereço é Avenida Eugenia Biancalana Duarte, nº 150. O espaço funciona de quarta a sexta-feira, das 9h às 16 h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 12h.

Já no Recanto dos Animais as crianças têm contato com animais domesticados que habitam o local em estilo “fazenda”. O espaço fica na Rua Alcina Raposeiro Yansen, nº 651, Parque Franceschini, na região central. O horário de visitação é de sexta, sábado e domingo, das 8h às 17h. Foto: Reginaldo Prado / Divulgação

Hortolândia

Para as crianças que adoram áreas verdes, uma das sugestões é o Parque Sociambiental Irmã Dorothy Stang, que fica aberto de segunda a segunda, das 7h às 18h. Ao passar pela cidade, não deixe de conhecer o Creape (Centro de Referência em Educação Ambiental Parque Escola), que funciona de segunda a segunda das 6h às 20h. Já os Parques Remanso das Águas e Chico Mendes ficam sempre abertos, funcionando 24 horas.

Apenas para as crianças

Em Americana, a garotada pode ainda aproveitar duas atividades que serão realizadas na cidade. Crianças de 8 a 12 anos podem participar do curso de férias ‘Feras de Férias no Zoo’, que será promovido de 17 a 20 de janeiro, das 8h30 às 12 horas, no Parque Ecológico Municipal “Engº Cid Almeida Franco”. As inscrições serão abertas a partir 4 de janeiro e serão disponibilizadas 40 vagas.

Já o Sesi (Serviço Social da Indústria) terá quatro semanas de atividades esportivas, culturais, recreativas e educativas. A colônia de férias vai do dia 4 ao dia 27 de janeiro de 2017 e o horário é das 13h às 17h. As vagas são limitadas e podem participar crianças associadas ou não. Valores e outras informações podem ser consultadas pelo telefone 3471.9022. Foto: Divulgação

Para sair da RPT (Região do Polo Têxtil)

Agora, se a ideia é sair da região com a família, vale a pela dar um pulinho na capital paulista e visitar o Parque Zoológico de São Paulo, que abriga a exposição “O Mundo dos Dinossauros”. A mostra é considerada a mais interativa desses animais pré-históricos no Brasil. São cerca de 25 animais robotizados, em tamanho real, que se movem, soltam grunhidos e supostamente respiram, como se ainda estivessem vivos.

O parque fica na Avenida Miguel Stefano, 4.241, na Água Funda. O horário de funcionamento é de segunda a domingo, das 9h às 17h. Outras informações pelo telefone (11) 5073.0811.