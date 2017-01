O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Temporal

O CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), vinculado ao Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), lançou alerta sobre o risco de temporais na região de Campinas entre hoje e amanhã. Um fenômeno chamado zona de convergência de umidade vai favorecer fortes precipitações, descargas elétricas e ventos fortes, segundo o órgão.

Salto Grande

O Conselho de Desenvolvimento da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas) formalizou nesta terça-feira a criação da Câmara Técnica Especial para tratar de ações visando a despoluição na Bacia do Rio Atibaia e represa Salto Grande, localizada em Americana. A ação é uma parceria inédita entre o Conselho e o Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público) e reunirá representantes de nove prefeituras e mais sete entidades e secretarias estaduais.

Enem 2016

As notas individuais do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2016 serão divulgadas nesta quarta-feira (18), segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. As notas do Enem podem ser usadas para disputar vagas no ensino superior público pelo Sisu, bolsas no ensino superior privado pelo ProUni e para participar do Fies.

Crise penitenciária

O presidente Michel Temer (PMDB) se reúne hoje com 8 governadores das regiões Norte e Centro-Oeste para discutir o caos nas penitenciárias, que já resultou em mais de 120 mortos só neste ano. A reunião ocorre 1 dia após o governo federal oferecer as Forças Armadas para operações específicas nas prisões e cancelar a assinatura do plano nacional de segurança.

Cine Biblioteca

A Biblioteca Municipal Professora Jandyra Basseto Pântano de Americana segue com a programação do projeto Cine Biblioteca. As sessões ocorrem semanalmente, às quartas-feiras, com entrada gratuita. Neste mês de janeiro, a programação é focada nos pequenos espectadores, por conta do período de férias. Nesta quarta, o Cine Biblioteca exibe “Procurando Dory”, às 14h.