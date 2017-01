O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Educação

A secretária da Educação de Americana, Juçara Florian, afirmou nesta segunda-feira que a prefeitura foi oficialmente notificada para assumir a responsabilidade sobre a Escola Estadual Jonas Correia de Arruda Filho, na Vila Margarida. A instituição atende alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e sua municipalização vinha sendo debatida desde o ano passado.

Segurança

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo recebeu nesta segunda-feira 523 novas motocicletas e 50 viaturas para serem entregues à Polícia Militar de todo o Estado. O CPI-9 (Comando de Policiamento do Interior – Piracicaba) deve ficar com 35 motos nos próximos dias e dividir entre os seis batalhões de sua área de cobertura, entre eles Americana (19º BPM/I) e Sumaré (48º BPM/I).

Crise penitenciária

O presidente Michel Temer (PMDB) convocou uma reunião para hoje com órgãos de inteligência federais para tentar combater a atuação de facções criminosas após uma série de rebeliões e massacres pelo país. No RN, a situação ainda é tensa e o governo pediu ação da Força Nacional para retomar o controle do presídio onde 26 morreram no final de semana.

Saúde

A Câmara de Sumaré sedia nesta terça-feira uma audiência pública que vai debater a crise na Saúde enfrentada pelo município. Foram convidados representantes da prefeitura, da organização social Pró-Saúde, que atua na rede municipal de Saúde, e do Sindimed (Sindicato dos Médicos) de Campinas e Região. A audiência terá início às 18h e será aberta à população.

Agemcamp

Os novos prefeitos da RMC (Região Metropolitana de Campinas) têm hoje o 1º encontro marcado com o Conselho de Desenvolvimento da região, na Agemcamp. A ideia é apresentar o modelo de governança vigente na área, desenvolvida em parceria com o governo estadual. Segundo a programação encaminhada pela agência, são esperadas palestras sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e a criação de grupos específicos para discutir a limpeza e recuperação da Represa do Salto Grande.

Cultura

A programação da oitava edição do festival Americana Mostra, que ocorre entre os dias 2 e 18 de fevereiro, foi definida pela organização. O evento reúne artistas de diferentes manifestações artísticas em 27 atrações. Pela primeira vez, o Americana Mostra realiza apresentações fora do teatro sede da Associação Cultural Fábrica das Artes, que é a anfitriã do festival. As entradas serão definidas pelo Ticket Cultura, em que o público decide o valor que deseja pagar pela atração, e se preferir, não paga nada.