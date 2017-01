O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Greve

Os funcionários das empresas Boa Vista e Ouro Verde encerraram a greve no transporte público após o pagamento dos salários. A paralisação foi iniciada na terça-feira e afetou o transporte metropolitano de parte da região de Campinas, assim como o transporte municipal de Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Sumaré. OS funcionários deveriam ter recebido o salário na última sexta-feira.

Ação

A Justiça de Americana determinou nesta quarta-feira o bloqueio temporário de R$ 1 milhão em bens do ex-prefeito cassado, Diego De Nadai (PTB), e do advogado Antônio Sérgio Baptista, de São Paulo. A decisão liminar, pedida pelo Ministério Público Estadual, se dá em função de um contrato de consultoria jurídica entre a prefeitura e o escritório de advogados associados de Baptista. A ação pede condenação por improbidade administrativa.

Feriados

Motivo de comemoração para muitos, os 10 feriados prolongados de 2017 são uma preocupação para o comércio local, já que os dias com as portas fechadas representam vendas perdidas. A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) estima um prejuízo de R$ 120 milhões para o varejo e a indústria este ano por conta dos feriados.

Educação

Uma liminar concedida pelo desembargador Renato Sartorelli, do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), suspendeu a validade da lei que tornava obrigatória a disciplina de Educação Moral e Cívica nas escolas de Ensino Fundamental de Sumaré. A medida foi aprovada em novembro pela Câmara e está sendo alvo de uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade), movida no final de dezembro pelo desembargador Gianpaolo Poggio Smanio, que pede a extinção da lei alegando vício de iniciativa.

Crise carcerária

A presidente do STF, a ministra Cármen Lúcia, recebe hoje os presidentes dos 27 Tribunais de Justiça estaduais e do Distrito Federal para discutir a crise no sistema carcerário do Brasil. A ministra está em busca de uma alternativa duradoura aos mutirões carcerários organizados pelo CNJ.