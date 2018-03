11 mil são atendidos no Dia D da vacinação

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O Dia D da vacinação contra a febre amarela imunizou, pelo menos, 11.206 pessoas na RPT (Região do Polo Têxtil). A mobilização aconteceu no sábado, nas cidades de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. A Prefeitura de Americana informou que 6.316 pessoas foram vacinadas. “Dos que procuraram pelas unidades, todos foram atendidos”, disse a coordenadora da Vigilância Epidemiológica local, Simone Maciel.

Segundo ela, o número foi maior que o esperado pelo Executivo, que tinha 20 mil doses à disposição. As vacinas que sobraram serão aplicadas nos demais dias de atendimento, conforme a demanda. “Vamos continuar a vacinação normalmente”, ressaltou.

A prefeitura comunicou que, do ano 2000 até o último sábado, o município vacinou 115.200 pessoas, o equivalente a 49% da população. “Tem bastante gente ainda que precisa procurar as unidades”, comentou Simone.

Em Santa Bárbara d’Oeste, 2.790 doses foram distribuídas, de acordo com a administração. A Prefeitura de Nova Odessa, por outro lado, não soube informar o número de moradores atendidos na cidade, em razão de um problema no sistema. No sábado, o Executivo havia comunicado que, até as 15h30, 2,1 mil pessoas tinham sido imunizadas.

Como o movimento superou as expectativas, a prefeitura estuda fazer outra mobilização como essa, mas ainda não definiu a data que isso pode ocorrer. Em Sumaré, o Executivo divulgou que realizará um Dia D no próximo sábado.

Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara estão com a oferta ampliada desde quarta-feira. A vacinação acontece em 17 unidades de saúde em Americana, sempre das 9 às 15 horas, 11 em Santa Bárbara, em diferentes horários, e cinco em Nova Odessa, com 50 doses de manhã e 50 à tarde.

A ampliação possibilita a cobertura para todos os moradores dos três municípios. A Secretaria Estadual de Saúde já destacou que fornecerá mais doses às cidades se elas precisarem, pois não há falta do produto.