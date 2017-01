O que você precisa saber para começar o dia bem informado

Greve 1

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e as prefeituras de Sumaré e Hortolândia informaram que vão multar as viações Ouro Verde e Boa Vista pela paralisação do transporte público, nesta terça-feira, que deixou 129 mil passageiros sem ônibus municipais e interurbanos na RPT (Região do Polo Têxtil), além de Monte Mor e Campinas. Em assembleia na noite de ontem, a paralisação foi mantida para esta quarta.

Greve 2

Uma comissão vai analisar o contrato da Prefeitura de Sumaré com a Pró-Saúde, organização social responsável pela gestão da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko e do PA (Pronto Atendimento) do Matão. A equipe tem até 30 dias para apresentar sugestões ao Executivo e colocar fim à greve dos médicos contratados pela empresa.

Nascimento

A pequena Elizabeth Cristina Mariano Canuto nasceu na manhã desta terça-feira (10) dentro de um bar localizado no bairro Antonio Zanaga, em Americana. A mãe da menina, Sheila Regina Mariano, de 26 anos, chegou a procurar atendimento no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi de Americana, mas após ser liberada, foi para o estabelecimento da família. Ao chegar no comércio, na Avenida Cecília Meireles, Sheila começou a sentir contrações e entrou em trabalho de parto. Policiais militares foram acionados e auxiliaram no nascimento da criança.

Crise nos presídios

Diante da crise no sistema carcerário do país, Temer se reúne nesta manhã com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e parlamentares que integram a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, para discutir medidas de segurança.

Basquete

Depois de ter levado um susto e ficado atrás no placar em boa parte do primeiro quarto no confronto contra o novato Blumenau, na última segunda-feira (9), o Corinthians/Pague Menos/Americana prega atenção redobrada no reencontro com a equipe catarinense, nesta quarta-feira (11), às 20 horas. O confronto, válido pela quarta rodada da LBF (Liga de Basquete Feminino), será disputado mais uma vez no ginásio Mário Antonucci, no Centro Cívico, em Americana, com entrada gratuita.

Pré-estreia

O game “Assassin’s Creed” chega às telas brasileiras com filme homônimo, sob direção de Justin Kurzel (“Os Crimes de Snowtown”, “Macbeth”). A pré-estreia ocorre hoje no País, sendo que na região somente duas salas do Cinemark Iguatemi, em Campinas, realizarão as exibições à meia-noite (confira aqui a programação). No cinema, o personagem Cal Lynch, interpretado por Michael Fassbender, acaba sendo preso e condenado à morte, até ganhar uma inesperada segunda chance da misteriosa Indústrias Abstergo. A tecnologia “Animus” é capaz de resgatar as memórias genéticas contidas em seu DNA e leva Cal até a Espanha no século 15.