Vítima de choque elétrico é sepultada

O tecnólogo têxtil Wesley Ramos da Silva, 35 anos, foi sepultado na manhã desta terça (27) no Cemitério Municipal de Nova Odessa. Ele morreu na véspera natalina após tomar um forte choque elétrico. Ele estava visitando a família em Mirassol d’Oeste (MT), cidade localizada a 320 quilômetros da capital Cuiabá, no momento do acidente.

Segundo informações passadas pela assessoria de imprensa da Polícia Civil do Mato Grosso, Silva lavava o carro por volta das 16h do último sábado quando escorregou no piso molhado. Ele estava descalço.

Foto: Arquivo / O Liberal

Para evitar a queda, o tecnólogo tentou se segurar no galinheiro ao seu lado. Um dos familiares que presenciou a cena relatou aos agentes que o tecnólogo recebeu uma forte descarga elétrica e já caiu no chão desacordado.

A testemunha também indicou que uma lâmpada de aquecimento das aves estava ligada a um fio desencapado, o que supostamente pode ter provocado o acidente e potencializado a descarga de energia, uma vez que além de descalço o rapaz encontrava-se inteiramente molhado. Peritos criminais da cidade vizinha, Cáceres, foram acionados para avaliar a ligação elétrica feita no espaço.

Com o susto, os familiares de Silva tentaram uma reanimação, mas sem sucesso, transportaram o jovem até o Hospital Samuel Greve, local onde foi confirmada a morte por parada cardiorrespiratória, às 19h.

A reportagem entrou em contato com o delegado da cidade, Daniel Santos Ney, mas a autoridade relatou que ainda não foi possível concluir o que levou a vítima ao falecimento. Silva era casado e natural de Indiaporã, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. O enterro acabou por volta das 10h.