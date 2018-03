Vereadores protagonizam baixaria na câmara de NO

A Câmara de Nova Odessa teve um momento de baixaria na sessão desta segunda-feira. O vereador Cláudio José Schooder, o Leitinho (PV), se incomodou com pareceres contrários a projetos da bancada da oposição e acusou os parlamentares da situação de seguirem ordens da prefeitura. Angelo Roberto Réstio, o Nenê Réstio (MDB), não gostou da declaração e passou a discutir com o colega. Carol Moura (Podemos) também se envolveu no bate-boca.

A presidente da Casa, Carla Lucena (PSDB), pediu aos vereadores para que parassem, mas eles continuaram e trocaram, inclusive, ofensas pessoais. Ela, então, suspendeu a sessão por cinco minutos. Mesmo assim, com os microfones desligados, os três seguiram com o embate em voz alta.

Leitinho chegou a afirmar que os vereadores “se vendem” para a prefeitura ao assumirem secretarias municipais. Ele também alegou que os parlamentares que eram suplentes, como Nenê Réstio, seguem uma “cartilha” do prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) no Legislativo. Nenê retrucou: “Vai ter que me engolir”.

Quando Carol entrou na discussão, Nenê disse que ela não tem “moral” e mencionou uma reportagem veiculada pelo LIBERAL em 7 de fevereiro, que aponta que a vereadora usava seu gabinete na câmara para propagandas e encontros partidários. Carol se revoltou com o apontamento do colega. “Eu tenho moral sim, seu suplente”, ressaltou, em tom de ironia à condição de suplente.