Vereadora sugere Diário Oficial eletrônico

A vereadora Carol Moura (Podemos) festejou a aprovação de alguns de seus requerimentos na última sessão ordinária da Câmara de Nova Odessa, em especial o documento 202/2017, no qual solicita a implantação do Diário Oficial Eletrônico no município. Foto: Câmara Municipal de Nova Odessa / Divulgação

“Consultei uma empresa responsável pela implantação e gerenciamento do Diário Oficial Eletrônico em Campinas, que utiliza do recurso eletrônico desde 2011 e, soube que o orçamento é de R$ 51.736,20. Para a implantação de serviço semelhante em nosso município, há orçamentos a partir de R$ 8 mil ao ano, o que geraria uma economia enorme em Nova Odessa já que em 2014 foram gastos quase R$ 226 mil”, enfatizou Carol.

Segundo a vereadora, conforme informações prestadas pelo Executivo em resposta à Câmara Municipal, no exercício de 2014, foram gastos R$ 225.343,90 com a publicação dos atos oficiais e, com a proposta da implantação do sistema eletrônico, o executivo atenderia plenamente aos princípios da transparência e da economicidade.