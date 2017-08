Vereador quer PAT nos moldes de Americana

O vereador Avelino Xavier Alves, o Poneis (PSDB), protocolou um requerimento no qual pede informações sobre a possibilidade de informatização do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Nova Odessa. Segundo ele, a ação agilizaria processo de quem precisa de emprego, com a vaga disponível.

“Acredito que o PAT tem que ser um facilitador para quem está a procura de emprego, e em tempos em que tudo é digital, a informatização é o principal, pois dá rapidez ao processo de quem precisa de emprego, com a vaga disponível. Por isso busco informações para saber a possibilidade de informatizá-lo nos mesmos moldes do PAT de Americana”, disse Poneis.

LEIA TAMBÉM: Com canivete, cinco homens assaltam irmãos adolescentes

Foto: Câmara Municipal de Nova Odessa / Divulgação

O vereador tomou conhecimento do trabalho do PAT de Americana através do Jornal O Liberal do dia 16 de Julho. A matéria destacou que o posto informatizou a intermediação entre trabalhadores e empresários e divulgou 3.096 vagas de emprego e encaminhou currículos virtuais de 19.105 candidatos aos empregadores.