Vereador ameaça representar contra Correios no MP

Caso não compareçam a Câmara de Nova Odessa para se explicar sobre a má qualidade dos serviços prestados no município, os administradores dos Correios terão que responder no Ministério Público Federal sobre as falhas e demora nas entregas na cidade. É o que está prometendo o vereador Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin (PMDB) que afirmou que fará uma representação no órgão público devido ao serviço “insuportável” e “ineficiente” da empresa.

O parlamentar usa como base uma denúncia feita ao MPF pela cidade Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, no início deste ano, que resultou em uma ação civil pública contra os Correios. “Para o MPF, o péssimo serviço dos Correios ‘ofende de maneira flagrante’ o princípio da eficiência previsto na Constituição Federal. Aqui em Nova Odessa, a ausência das entregas, como vem ocorrendo, não se adequa em nenhuma das hipóteses previstas na Lei Postal, que regula os direitos e obrigações referentes ao serviço prestado no Brasil. O que está acontecendo ofende o direito dos consumidores à adequada e eficaz prestação dos serviços públicos”, finalizou Tiãozinho.

Em nota a estatal disse que “está apurando as informações e, assim que o levantamento for concluído, será enviada a resposta oficial”. A instituição não informou se participará ou não do encontro da próxima segunda-feira. A assessoria da câmara, por sua vez, disse que ainda não recebeu também a confirmação de presença de forma oficial, apesar da recusa já ter sido feita informalmente.

LEIA TAMBÉM: Unidade saúde estará no Chácaras Recreio Represa