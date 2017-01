Vendedor é preso em flagrante por furto à residência

Um vendedor de 35 anos foi preso em flagrante, na noite deste domingo (8), em Nova Odessa, suspeito de furtar uma casa no Residencial Terra Nova. A vítima, o servidor público federal J.A.S., de 30 anos, deixou o imóvel por volta das 12 horas e, quando retornou, às 19h20, encontrou a residência revirada e sentiu falta de alguns objetos.

O servidor resolveu procurar pelos ladrões e não muito distante do endereço onde mora, na Rua da Alegria, viu o vendedor M.G.A. em uma bicicleta, carregando três mochilas. A vítima reconheceu duas delas como sendo suas e resolveu abordar o suspeito.

LEIA TAMBÉM: Tribunal de Justiça autoriza banco de horas em Nova Odessa

Foto: Arquivo / O Liberal

O vendedor negou o furto e disse que havia comprado o material de dois moleques por R$ 80. Nesse momento, chegou a Polícia Militar, que havia sido chamada pelo servidor, e ao investigar os supostos moleques, não encontrou nenhuma evidência da existência deles.

O suspeito foi apresentado na delegacia do município e autuado em flagrante por furto. Com ele, foi apreendido além das mochilas, um home theater com duas caixas de som pequenas, relógios, roupas, cabos para computador e três óculos, tudo pertencente à vítima. O vendedor foi recolhido na cadeia de Sumaré.