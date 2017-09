Vacinação na área urbana termina neste sábado

Secretário de Saúde, Vanderlei Cocato acompanhou as duas semanas de vacinação e também frisou a importância da imunização. “A raiva mata e precisamos manter essa doença longe. A cada semana montamos cinco postos itinerantes de vacinação e neste sábado não será diferente. Contamos com a colaboração da população nesta importante ação de saúde”, disse.

Neste sábado, as equipes estarão no Jardim das Palmeiras, Jardim Alvorada, Parque Residencial Klavin, Jardim Santa Rita II e São Manoel imunizando os cães e gatos. Paula reforçou que podem ser vacinados animais a partir dos três meses de vida, inclusive fêmeas prenhes. Para a imunização, os cães devem ser conduzidos na coleira e com guia. Já os gatos devem ser levados em caixas de transporte para não fugirem. Além disso, animais bravos devem ser conduzidos com focinheira.

A Campanha de Vacinação Antirrábica em Nova Odessa teve início no último dia 19 e, além da imunização durante dois finais de semana, equipes do setor de Zoonoses também realizaram vacinação casa a casa nos Jardins São Francisco e Eneides.

LEIA TAMBÉM: Prefeito Bill exonera cinco secretários

Balanço do setor de Zoonoses indicou que já foram imunizados 3.176 cães e gatos durante a edição de 2017 da campanha. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 3466-3972 ou 3466-5442.