Vacina é indicada para quem vai viajar para áreas de transmissão

Preocupados com os casos de febre amarela registrados em Minas Gerais, moradores de Nova Odessa têm procurado as unidades de saúde em busca da vacinação. Entretanto, a Vigilância Epidemiológica do município esclarece que não há registros da doença na região e que a vacina deve ser tomada apenas por moradores que vão viajar para as chamadas áreas de transmissão.

“Não há motivos para pânico ou correria para se imunizar. Nossa região é livre de transmissão. No estado de São Paulo, apenas moradores das regiões de Barretos e Ribeirão Preto precisam da vacina”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner.

De acordo com a secretário interino de Saúde, Vanderlei Cocato, caso ocorra o registro de casos em Nova Odessa, ou na região, a população será informada com antecedência. “Se tiver alguma necessidade de imunização, faremos uma ampla campanha divulgando datas, locais e horários. Ressalto que não temos casos da doença”, reforçou. Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O surto de febre amarela foi registrado na região leste de Minas Gerais e algumas cidades do Espírito Santo. “Pessoas que vão viajar para estas áreas e que tenham entre 9 meses e 59 anos devem tomar a vacina. Lembrando que a imunização deve ser feita no mínimo dez dias antes de viajar, para que o corpo tenha criado a imunidade contra a doença”, explica Paula. A vacina tem validade de 10 anos.

Ainda segundo a profissional, os casos de febre amarela registrados em Minas Gerais são do tipo silvestre, transmitida pelo mosquito Haemagogus. “Temos também a febre amarela urbana, transmitida pelo Aedes aegypti, mas não temos registro deste tipo em Nova Odessa ou cidades da região”, disse.

Em Nova Odessa, a imunização para a doença é feita às quartas-feiras na UBS 1 (Unidade Básica de Saúde) 1, no centro. “O motivo de fazermos a vacina uma vez na semana e em um único local é para otimizar o frasco de vacina, pois ele contém dez doses e, após aberto, dura poucas horas”, disse a coordenadora. A UBS 1 fica na Avenida Carlos Botelho, região central.

A DOENÇA

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus, que pode levar à morte em cerca de uma semana se não for tratada rapidamente. Os sintomas da doença são febre, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos.

A indicação para quem for para áreas de risco é usar repelente a cada duas horas. Proteger as residências com telas nas janelas também é indicado.

A vacina pode ser aplicada em pacientes de nove meses a 59 anos. Pessoas com imunidade comprometida (pacientes em quimioterapia ou rádio, gestantes e mulheres amamentando, portadores de HIV/AIDS, em uso de corticoides ou alguma outra doença imunossupressora) não podem tomar. Idosos a partir dos 60 anos também precisam de orientação e receita médica.