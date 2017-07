Troca de adutora deixará 15 bairros sem água nesta quarta

Foto: Coden / Divulgação

Uma obra de substituição de três quilômetros de adutoras que passam pelos bairros Jardim Bela Vista, Santa Rosa e São Jorge deixará moradores de 15 bairros de Nova Odessa sem água nesta quarta-feira (5). Os serviços serão realizados durante o dia e o abastecimento pode ser restabelecido antes do previsto.

Será necessário interromper o fornecimento de água tratada nos seguintes locais: Jardim Santa Rosa, Jardim Bela Vista, Vila Azenha, Jardim Flórida, Jardim Fadel, Jardim São Jorge, Residencial Triunfo, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Santa Luiza I e II, Terra Nova, Fibra Industrial, Residencial Jardins da Cidade, Industrial Dante Siani, Jardim São Francisco e indústrias instaladas nas margens da Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg e na Rua Tânia Maria Covalenco. Os lugares citados somam, no total, 8.821 ligações de água.

Segundo a Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa), a obra trata de uma interligação de trecho existente de adutora com o novo, implantado através da obra de substituição de adutoras em andamento. A nova rede fornecerá água diretamente ao São Jorge e a região do Santa Luiza, com material de melhor qualidade, mais durável e de menor manutenção, ajudando também a reduzir as perdas de água tratada no município.