Tribunal deve julgar nesta segunda o futuro político de Bill

O clima nos corredores da Prefeitura de Nova Odessa é de muita apreensão. Tudo porque nesta segunda-feira o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) julga o recurso que mantém o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) no cargo. O tucano teve o registro de sua candidatura cassado por conta de uma entrevista que concedeu a uma rádio da cidade no dia das eleições, isso no ano passado.

Com o parecer da PRE (Procuradoria Regional Eleitoral) pela derrubada do recurso, muita gente dentro do governo sabe que uma vitória é algo quase que improvável. Tanto que o recurso que deverá ser protocolado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em caso de derrota já está praticamente pronto.

Sempre muito sereno, Bill faz questão de repetir, sempre que questionado sobre o assunto, que “confia na Justiça”. “Tenho certeza que uma entrevista não pode alterar uma eleição ainda mais com o trabalho que a gente vem fazendo desde o princípio. Um trabalho sério, que fez Nova Odessa avançar muito. Eu acredito muito que nós não fizemos nada de errado. A Justiça vai ser feita”, crava.