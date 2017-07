TRE acata recurso de Bill em ação eleitoral

Os juízes do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) acataram o recurso da defesa do prefeito de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB), na ação eleitoral que resultou na cassação do registro de sua candidatura e de seu vice, Oscar Berggren Neto, no final do ano passado. De acordo com informações do tribunal, o julgamento foi unânime. Ainda é possível que o processo siga para o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas a vitória mantém o tucano no cargo.

A vitória de Bill ocorreu em um cenário adverso, já que a própria PRE (Procuradoria Regional Eleitoral) havia emitido parecer contrário ao recurso. O documento geralmente é levado em consideração pelos desembargadores, mas neste caso não teve efeito.

LEIA TAMBÉM: Pesqueiro promove shows para ajudar criança com má formação

Na sentença proferida em dezembro do ano passado, o juiz de primeira instância Gabriel Baldi de Carvalho entendeu como irregular uma entrevista concedida a uma rádio de Nova Odessa por Bill no dia da eleição. A conversa foi transmitida ao vivo por um carro de som estacionado em frente à Escola Dante Gazetta, no Centro. O ato foi considerado um “comício”. Bill entrou com recurso da decisão e foi diplomado para tomar posse normalmente.