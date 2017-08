Terreno do IZ é colocado à venda em fundo imobiliário do governo

O Governo do Estado de São Paulo lançou oficialmente o FII (Fundo de Investimento Imobiliário), que prevê a venda de uma área do IZ (Instituto de Zootecnia) e também de outros 266 imóveis de propriedade estatal. Com o edital lançado, o fundo contará com responsáveis para administrar e operar a carteira de imóveis do Estado, ficando permitida a venda, permuta ou até cessão para que o Governo participe do investimento construído nos terrenos. Foto: Divulgação

Na prática, São Paulo cria uma espécie de imobiliária pública. Para a primeira oferta ao mercado foram selecionados imóveis com documentação mais regularizada e que podem ser vendidos com maior facilidade. No estoque, estão contemplados imóveis comerciais, residenciais, terrenos, barracões, oficinas e ginásios incorporados pelo Estado ao longo do tempo. Os valores dos lotes somam R$ 1 bilhão, segundo o Governo.

A área do IZ posta à venda tem 270 mil metros quadrados, o equivalente a 3% da área total do instituto. O terreno fica em frente ao espaço principal do órgão, na Avenida Carlos Botelho, e é delineado pela linha férrea que passa pelo local. Atualmente, a área está vazia e não é cercada. A Secretaria de Governo do Estado ressalta que o terreno é um antigo matadouro do IZ, desativado há cerca de 20 anos no local.