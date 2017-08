Superintendente dos Correios diz que serviço funciona em Nova Odessa

Ainda de acordo com o superintendente, a estatal trabalha com 18 distritos na cidade e possui um carteiro para fazer a distribuição em cada uma delas. “As áreas de expansão, que são os novos bairros e condomínios da cidade, ainda não temos como atender. Não posso prometer uma coisa que não poderemos cumprir e não há como aumentar”, comentou. A solução apresentada pelo profissional é que os bairros novos criem caixas postais comunitárias.

A visita é uma resposta às ameaças feitas pelos parlamentares de representarem contra a estatal no MP (Ministério Público) e após a prefeitura informar que entraria com uma ação civil pública na Justiça. “Desde o início de agosto, as correspondências que entram em Nova Odessa estão sendo entregues no dia. O que estava atrasado foi colocado em ordem com uma força-tarefa”, afirmou Oliveira. Foto: Câmara de Nova Odessa / Divulgação

Em reunião realizada nesta terça-feira com os vereadores de Nova Odessa, o superintendente estadual dos Correios, Wilson Abadio de Oliveira, garantiu que os serviços na cidade estão normalizados e que trabalha para que cada rua do município tenha um CEP (Código de Endereçamento Postal).

Outra reivindicação feita pelos parlamentares foi a alteração do CEP único para o município para os exclusivos por rua, mudança que deve ocorrer dentro de quatro meses de acordo com o superintendente. “O CEP de Nova Odessa ainda é composto por 5 radicais e hoje trabalhamos com 8. Inicialmente parece bastante trabalhoso, inclusive dificulta até para a população que vai ter que se acostumar com o novo número, mudar o endereço em cadastros, mas a mudança é tão positiva que todos entendem a melhora ao ter um CEP para cada rua”, explicou o diretor regional Antônio Marmo Alves Júnior.

No próximo dia 10 a prefeitura, Associação Comercial, câmara e Correios devem se reunir para definir as estratégias para alteração do código.