Sorteio de imóveis do Residencial das Árvores é alvo de CEI na câmara

Os vereadores de Nova Odessa vão investigar o processo de seleção, ocupação e cadastro habitacional usado para a cessão de 720 apartamentos populares em 2015 no Residencial das Árvores – maior empreendimento social do município. Os membros da CEI (Comissão Especial de Inquérito) serão definidos na próxima segunda-feira (4), mas o pedido de investigação está assinado pelos vereadores de base: Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho (PMDB), Avelino Alves (PSDB) e o líder do governo Elvis Garcia, o Pelé (PSB).

De acordo com o líder, a apuração dos fatos que ocorreram durante a gestão de Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) é uma forma de sanar todas as dúvidas sobre o processo. “Já vimos aqui na câmara, até mesmo em requerimentos, denúncias de pessoas de fora da cidade que conseguiram apartamento. Então eu sugeri em conversa com outros vereadores que fosse esclarecido e comprovado se houve mesmo isso. Não é um pedido que partiu do governo”, declarou Pelé.

O diretor de Habitação na época e responsável pelo processo, o atual vereador Tiago Lobo (PC do B) acredita que o protocolo de investigação, no entanto, é uma manobra política, já que os sorteios foram auditados pela Caixa Econômica Federal. “Eu tenho me recusado a assinar regime de urgência e me posicionei contra a prefeitura algumas vezes este ano. A documentação para protocolo da CEI veio de fora, não foi formulado pelo nosso jurídico”, pontuou.