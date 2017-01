Sem recursos, parque ‘agoniza’ em Nova Odessa

Pouco mais de uma década após a sua inauguração, o Parque Ecológico Isidoro Bordon, em Nova Odessa, está em estado de abandono. Com menos de um terço do espaço liberado aos visitantes, um dos poucos pontos turísticos gratuitos do município tem diversos problemas. A lagoa está quase que totalmente assoreada e pista de caminhada apresenta muitos trincos, o que levou a interdição de grande parte do trajeto.

Onde antes os novaodessenses costumavam caminhar e observar animais, hoje fica o sentimento de alerta, com pontes de madeira bambas, mato alto, cercas destruídas e restos de construção. Por conta dos bancos de areia que se formaram no lago, a ilha dos macacos precisou ser interditada e os animais, transferidos. Alguns foram levados para outros zoológicos da região, segundo funcionários do espaço de lazer – como é o caso dos macacos-aranha – e outros estão em quarentena, aguardando a recuperação do parque. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Ainda segundo os funcionários, a pista de caminhada está com o acesso bloqueado há pouco mais de um mês por conta de rachaduras. No lado oposto à entrada do parque, onde antes haviam mesas e um quiosque, o matagal e tubulação estourada fecharam o acesso dos visitantes e impedem a volta completa no lago. Os servidores contam que o assoreamento é resultado de entulhos de construção dos bairros vizinhos – como areia, terra e outros sedimentos – arrastados rotineiramente pela força da chuva até o parque.

RECLAMAÇÕES

A reportagem esteve no Parque Ecológico na última semana, em dois dias distintos. Nas duas ocasiões, apenas duas famílias visitavam o lugar. O casal Priscila Sutero e Odair José dos Santos, de 35 e 38 anos, lamentou a falta de de conservação do parque. Eles contam que estiveram na área há cerca de um ano e ficaram surpresos com o ritmo de degradação. “Já estava ruim naquela época, mas agora está ainda pior. Muito triste ver que este ponto de lazer está assim”, comentou Priscila. Já o marido frisou a importância do local como ponto turístico. “Nossos jovens hoje não têm para onde ir. Apenas aquela pista de skate. Esse parque era importante para o passeio das famílias e entretenimento e é algo que está desta forma, largado”, criticou.

OUTRO LADO

A Prefeitura de Nova Odessa, por sua vez, disse que apesar das condições atuais, o parque ainda recebe uma visitação mensal superior a 2 mil pessoas. Por meio de nota, a assessoria de imprensa reconheceu que o espaço precisa de melhorias e disse que está buscando parcerias com o governo estadual para pôr em prática o projeto de reforma. O Poder Executivo disse que pretende realizar uma limpeza da área externa do parque já nos próximos dias, roçando o mato alto e retirando galhos. Sobre a situação dos animais, a veterinária responsável pelo espaço informou, também por meio da assessoria, que a limpeza dos recintos é feita diariamente.