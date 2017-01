N.Odessa terá reestruturação na área da saúde

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa anunciou uma reformulação nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) com o objetivo de ampliar e otimizar o atendimento. As mudanças começam a ser implantadas a partir desta segunda-feira.

Segundo a prefeitura, as equipes estão sendo reforçadas para aumentar a oferta de consultas. “Detectamos que a escala atual não estava suprindo devidamente as necessidades e promovemos uma reformulação em nosso quadro de funcionários. Com isso, teremos atendimento com médico todos os dias nos cinco postos de saúde da cidade”, explicou o secretário interino de Saúde, Vanderlei Cocato.

LEIA TAMBÉM: Famílias descobrem furtos em casas ao voltarem de viagem

A partir de segunda-feira, as UBSs 1 (Centro), 2 (São Jorge), 3 (São Manoel) e 5 (Jardim Alvorada) contarão com atendimento com clínico geral todos os dias. Além disso, estas unidades receberão atendimento com pediatra e ginecologista três vezes por semana.

Já a UBS 4 (São Francisco), passará a funcionar como Pronto Atendimento, com clínico geral às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7h às 19h, e pediatra e ginecologista atendendo de terça e quinta-feira. Nestes dias, a unidade funciona das 7h às 16h. “O Pronto Atendimento é um projeto-piloto e já analisamos implantá-lo em outras unidades. Estamos, aos poucos, reestruturando toda nossa rede básica para que a população possa ter mais conforto quando buscar nossos serviços”, disse.

Esta reformulação, explicou Cocato, é importante no projeto de conscientização dos moradores para que utilizem a rede básica de saúde em seus bairros. “Hoje muitas pessoas acabam recorrendo ao nosso pronto-socorro para atendimentos que podem ter perto de sua casa, com mais conforto. Com esta reformulação, estamos garantindo a presença do médico nos postinhos, dando todo amparo necessário ao usuário da rede pública e, consequentemente, evitando sobrecarga em nosso hospital”.

LEIA TAMBÉM: CEI da Saúde ouve diretores de hospital e responsáveis de duas crianças