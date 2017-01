Saúde de N.Odessa será discutida em audiência pública

A Secretaria de Saúde de Nova Odessa realiza nesta quarta-feira (25) uma audiência pública para apresentar os dados do setor referente ao terceiro quadrimestre (meses de setembro, outubro, novembro e dezembro). A audiência será promovida no plenário da Câmara Municipal a partir das 9h.

A audiência é realizada em cumprimento a Lei Federal nº 8689/93, na qual a secretaria deve apresentar os relatórios financeiros e operacionais da área de Saúde referentes aos quatro últimos meses de 2016, bem como consultas médicas no ambulatório e unidade móvel, atendimento de outros profissionais no ambulatório e Pronto Socorro, atendimento de enfermagem, consultas médicas no Pronto Socorro, exames, atendimento no setor de Internação, total das despesas e outras informações.

A audiência é aberta ao público e também será transmitida pelo site, no ícone “Câmara on-line”. A Câmara Municipal fica na Rua Pedro Bassora, nº 77/87, no Centro de Nova Odessa.