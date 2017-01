Samartin e outros 13 são denunciados por irregularidades em programa

O ex-prefeito de Nova Odessa, Manoel Samartin (PDT), foi denunciado pelo Ministério Público Federal por supostas irregularidades na execução, entre 2009 e 2010, do Projovem Trabalhador, programa mantido pelo Ministério do Trabalho cujo objetivo é capacitar jovens de baixa renda para o mercado. Integram a ação de improbidade administrativa, que tramita na 1ª Vara Federal de Americana sob sigilo, outros 13 réus, entre eles, o ex-gerente de convênios e contratos da prefeitura, Ben-Hur Gomes, além de empresas e entidades.

O documento – ao qual O LIBERAL teve acesso com exclusividade na última semana – aponta, entre outras coisas, a dispensa indevida de licitação para contratação do instituto que ficou responsável pelas aulas de qualificação; utilização também indevida da estrutura do município para execução do programa; adulteração na lista de frequência dos alunos; desvio de dinheiro destinado ao vale transporte e aquisição de uniformes; e má qualidade dos lanches fornecidos aos jovens, bem como fraude na contratação da empresa responsável por fornecer os alimentos. Foto: Arquivo / O Liberal

A procuradora da República, Andréia Pistono Vitalino, responsável pela ação, pede, em caso de condenação, que os envolvidos promovam o ressarcimento integral do dano causado aos cofres públicos, suspensão dos direitos políticos por até 5 anos e multa de até duas vezes o valor do prejuízo apurado, que ultrapassa a casa de R$ 874 mil. Paralelamente à ação de improbidade administrativa, tramita também sob segredo de justiça uma ação ordinária que busca o bloqueio de bens de todos os citados visando garantir a devolução do dinheiro – caso esse seja o entendimento da Justiça Federal – e um inquérito policial, com denúncia oferecida em dezembro do ano passado e que serviu como base para a elaboração da ação principal de improbidade.

O termo de adesão ao programa federal foi assinado em setembro de 2009 e previu recursos no valor total de R$ 1.589.874,98 (já com a contrapartida municipal) para a qualificação e inserção de mil jovens no mercado de trabalho. Em fevereiro do ano seguinte, a prefeitura abriu procedimento para escolha e contratação da entidade que ficaria responsável pela execução do Projovem na cidade, no caso, o IEC (Instituto Educacional Carvalho), com sede em Mauá. As aulas tiveram início em julho de 2010 e deveriam ser encerradas em março de 2011. Contudo, indícios de irregularidades chegaram ao conhecimento de alguns vereadores, que deflagraram investigações e cujo trabalho resultou na rescisão antecipada do contrato com o instituto.

A própria Secretaria de Políticas Públicas de Emprego realizou monitoramento nas atividades do Projovem em Nova Odessa e apurou a existência de irregularidades, bem como a Polícia Federal, que instaurou inquérito para apurar a prática de diversos delitos.

Procurado, Samartin disse que o programa foi todo “formulado” pelo Ministério do Trabalho e que o município apenas “intermediou” o acordo. “A responsabilidade pela execução era toda da Oscip. Nós, quando os problemas foram apontados, rescindimos o contrato”, disse o ex-prefeito.