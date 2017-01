Reunião e entrega de materiais marcam início do ano letivo

A Rede Municipal de Ensino de Nova Odessa inicia seu ano letivo já nesta sexta-feira (3), com a reunião de pais que terá as orientações básicas sobre as aulas e também a entrega do material escolar de cada aluno.

Ao todo, são 3.800 estudantes distribuídos entre 11 unidades de educação do Ensino Fundamental e mais 12 do Ensino Infantil. Além disso, cerca de mil crianças com idade entre 0 e 4 anos também serão recebidas nas creches municipais da cidade.

LEIA TAMBÉM: Servidores de Nova Odessa ganham 16 dias de recesso

Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

A secretária de Educação de Nova Odessa, Claudicir Brazilino Picolo, destacou a importância da participação dos pais durante todo o ano letivo, o que será reforçado nas reuniões antes do início das aulas.

“É o momento de acolher os pais e familiares, passando as datas escolares, as regras e orientações necessárias. A participação dos pais na vida escolar dá segurança às crianças. A parceria entre escola e família favorece o aprendizado”, destacou a secretária.

Material

LEIA TAMBÉM: Câmara de Nova Odessa entra em recesso

Ainda de acordo com a secretária, o material escolar para 2017 foi todo comprado ainda no ano passado, a fim de garantir a entrega antes do início do ano letivo, evitando atrasos no aprendizado dos alunos da rede municipal.

“Desse modo, os pais não têm o gasto de início de ano com o material escolar, que é de ótima qualidade”, destacou.

O material é composto por itens como cadernos, agenda, lápis, régua, lápis de cor, cola, tesoura, borracha, apontador, canetas e outros mais, que vêm acompanhados de estojo e mochila personalizados.