Rapaz tem carro roubado ao deixar amigo em casa

Um rapaz de 25 anos, morador de Nova Odessa, teve o carro roubado na noite desta terça-feira, em Sumaré, ao deixar um amigo em casa. O crime aconteceu por volta das 19 horas, na Rua Rosa Franceschini Chebab, no Parque Franceschini. Foto: Arquivo / O Liberal

De acordo com a vítima, ele parou o veículo, um Corolla modelo 2016, em frente a residência do amigo. Nesse momento, dois rapazes se aproximaram, apontaram uma arma e anunciaram o assalto.

A dupla mandou o rapaz sair de dentro do carro e antes de assumir a direção e deixar o local, afirmou que o veículo seria abandonado no bairro Cruzeiro. Segundo a vítima, os criminosos estavam vestidos com calças e camisas sociais, eram pardos e magros.