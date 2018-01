Raio atinge depósito e causa incêndio

Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

Um raio atingiu o depósito de uma indústria têxtil em Nova Odessa por volta das 17h desta quinta-feira (11), causando um incêndio de pequenas proporções. Ninguém se feriu e houve apenas perdas materiais.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Americana, eles foram acionados pelos guardas municipais para atenderem à ocorrência na Rua Augusto Peterlevitz, 230, no bairro Bela Vista.

A corporação informou ainda que os guardas e os próprios funcionários da empresa auxiliaram no combate às chamas. O incêndio foi controlado por volta das 18h.